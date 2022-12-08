Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 60. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Camdaki Kız 60. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 60. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 10:20
📺Camdaki Kız 60. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 8 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek 60. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM KONUSU

Kendine ait bir ev tutmak için Muzo'dan yardım isteyen Nalan; ondan beklenmedik bir cevap alır. Feride, Nalan'ı eve döndürmek ve Hayri'yle ayırmak için yeni bir plan yapar. Cavit, Cana'yı köşeye sıkıştırır. Rafet ise öğrendiklerinden sonra Hayri'nin işine son verir. Nalan'ı çok zor bir karar beklemektedir.

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👉CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 60. BÖLÜM İZLE

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