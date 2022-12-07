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📺O Kız 12. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 12. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 12. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 12. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 12. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 01:13
📺O Kız 12. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan yine dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 7 Aralık Çarşamba günü ekranlara geldi.12. bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 12. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 12. BÖLÜM KONUSU

Zeynep, yaşanılan olaylar ile birlikte Doruk'un yanındadır ve bu yakınlık giderek herkesin gözüne batmaya başlar. Kıskançlıktan gözü dönen Ozan, 'iş anlaşmalarını' Zeynep'e karşı kullanmaktan çekinmez.

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👉O KIZ 12. BÖLÜM İZLE

Sitare ise, Ozan'ın Zeynep'e olan duygularının çoktandır farkındadır. Ozan'ın duygularını ciddiye almasa da, her zamanki gibi profesyonel davranır. Kalbinin değil, aklının sesini dinler ve aşkını değil çıkarlarını korumayı seçer.

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👉O KIZ 12. BÖLÜM İZLE

Kadir, yangından sonra kendine geldiğinde Melek'i, Sitare'nin evine girip çıkarken gördüğü konusunda da ısrarcıdır ama ne Zeynep ne de Sitare onu ciddiye almaz. Kadir, ısrarında devam etmektedir ve Melek'ine kavuşma gününü sabırsızlıkla beklemektedir.

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👉O KIZ 12. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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