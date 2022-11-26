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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 26 Kasım MasterChef eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etti. MasterChef'in 26 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Finale doğru gidilen programda bireysel yarışmalar ön plana çıkmaya başladı. Oynanan iki bireysel oyunun ardından haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:43
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 26 Kasım MasterChef eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürdü. MasterChef'in 26 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti.

Yarışmacı sayısının azalmasının ardından bireysel oyunlar oynanmaya başladı. Oynanan iki bireysel oyun sonrası haftanın son eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk oynanan bireysel dokunulmazlıkta başarı yakalayan 3 isim eleme adayı olmaktan kendini kurtardı.

Oynanan ikinci bireysel dokunulmazlıkta en az beğenilen yemeği yapan Tolga haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
Bu sonuçla MasterChef'te haftanın eleme potasındaki isimleri Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu.

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