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📺 Yargı 44. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı son bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 44. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 44. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 44. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:31
📺 Yargı 44. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı son bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 20 Kasım Pazar günü yeni ve 44. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 44. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 44. bölümü...

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👉YARGI 44. BÖLÜM İZLE

YARGI 44. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın ölümünün ardından herkes şoke olmuştur. Ilgaz bu cinayetin nasıl olduğunu çözmeye çalışırken Ceylin her şeyden habersiz, başı belada olan bir arkadaşının yardımına koşar. Ancak bir yandan da başta Aylin olmak üzere, ailesinin tuhaf davranışlarına bir anlam verememektedir.

Yekta Serdar cinayetini yine kendi lehine çevirerek bu dörtlüye karşı yeni bir savaş açmaya hazırlanır ancak hayatını alt üst etmeye yetecek bir gerçeğin onu beklediğinin farkında bile değildir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 44. BÖLÜM İZLE

Pars, Turgut Ali'den edindiği bilgiyle Rafet'in peşine düşmekte kararlıdır. Bir yandan da Derya'ya yardımcı olmaya çalışır çünkü Derya yeni davasında dişli bir avukatla karşı karşıya kalacaktır.

Ilgaz da Ceylin de farklı gerçeklere ulaşmak için çabalarken, daha yeni kavuştukları huzurun da tadını çıkararak yaşamaya çalışırlar. Ancak öğrendikleri her yeni bilgi, onları geri dönüşsüz bir yıkıma doğru adım adım götürmektedir…

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