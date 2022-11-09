HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜM İZLE | Hayat Bugün 4. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün için nefesler tutuldu. 9 Kasım Çarşamba günü 4. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm araştırmaları yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM KONUSU

Barış, çocuğunun olacağını öğrendiği için kanser tedavisine başlamaya karar verir. Bu sırada Çamlıtepe'deki kalp cerrahı Turgut, ölmek üzeredir ve Hisarönü Hastanesi'ne getirilir.

Kalp Damar Cerrahisi kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra'dadır. Barış bir karar verir, Çamlıtepe'nin tüm ambulansları Hisarönü'ne gelecektir! Bu kararda Aras, Barış'ın yanındadır.

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Hastanede "acil durum günü" ilan edilir. Bu esnada ise hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi Gazeteci Ekrem Tüzün, tüm aksaklıkları kaydetmektedir. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali'nin de hastaneye getirilmesiyle işler değişir.

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Hisarönü Hastanesi'nin en zorlu gününden sonra Barış'ı, bir sürpriz beklemektedir!

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