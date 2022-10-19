HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Hayat Bugün konusu ne, oyuncuları kim? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor?

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün için nefesler tutuldu. İlk bölümü 19 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek olan ve daha ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Hayat Bugün dizisi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki Hayat Bugün konusu ne, oyuncuları kim? Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

HAYAT BUGÜN KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır.

Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİM?

Ulaş Tuna Astepe

Hazar Ergüçlü

Tansel Öngel

Hande Doğandemir

Mert Denizmen

Şerif Erol

Ayşe Lebriz Berkem

Olcay Yusufoğlu

Utku Ateş

Umay Anadolu Kaboğlu

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizinin çekimlerinin, Hisarönü Hastanesi'nde gerçekleştirildiği biliniyor. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı iddia ediliyor.