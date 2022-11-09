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HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜM İZLE | Hayat Bugün 4. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümleriyle izlenme rekorları kıran Hayat Bugün dizisi, yeni bölüm fragmanıyla bu hafta da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 9 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek olan 4. bölümü merak edilen dizinin son bölümü hakkında arama motorlarında Hayat Bugün yeni bölüm izle! Hayat Bugün 4. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle konuları araştırılıyor. İşte Hayat Bugün 4. bölüm konusu ve tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:02 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:03
HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜM İZLE | Hayat Bugün 4. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün için nefesler tutuldu. 9 Kasım Çarşamba günü 4. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm araştırmaları yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM KONUSU

Barış, çocuğunun olacağını öğrendiği için kanser tedavisine başlamaya karar verir. Bu sırada Çamlıtepe'deki kalp cerrahı Turgut, ölmek üzeredir ve Hisarönü Hastanesi'ne getirilir.

Kalp Damar Cerrahisi kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra'dadır. Barış bir karar verir, Çamlıtepe'nin tüm ambulansları Hisarönü'ne gelecektir! Bu kararda Aras, Barış'ın yanındadır.

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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Hastanede "acil durum günü" ilan edilir. Bu esnada ise hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi Gazeteci Ekrem Tüzün, tüm aksaklıkları kaydetmektedir. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali'nin de hastaneye getirilmesiyle işler değişir.

Hayat Bugün konusu ve oyuncu kadrosu Devamını Oku BUNU DA OKU

Hisarönü Hastanesi'nin en zorlu gününden sonra Barış'ı, bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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