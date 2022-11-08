📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 8 Kasım akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 8. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölümü ve konusu...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.

Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler. Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar.

Şamil, Suna için bir uçurtma yapar. Birlikte onu uçurmak planları vardır ve bu durum onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler ve bu da ailede huzursuzluğa yol açar.

Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyler. Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçer ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Agop'la başlar.

Eve tıkılı kalan aile, evde kendilerine yeni yeni işler icat ederler. Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçer.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)