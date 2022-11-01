Haberler Dizi Haberleri 📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE - BBCS yeni bölüm izle

📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE - BBCS yeni bölüm izle

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta olduğu gibi bu hafta da 7. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Salı akşamları ekranlara konuk olan BBCS'nin 1 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler arama motorlarında "Ben Bu Cihana Sığmazam full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:00
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE - BBCS yeni bölüm izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi,76. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 1 Kasım Salı günü ekranlara gelecek olan 7. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM KONUSU

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der.

Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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