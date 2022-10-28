Haberler Dizi Haberleri 📺Yalnız Kurt 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

📺Yalnız Kurt 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 23. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 23. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 23. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 01:30
📺Yalnız Kurt 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Yalnız Kurt 23. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 23. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.

Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.

Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.

Viking yetim kurtlarla birlikte Türkiye'ye Yunanistan üzerinden kurulan kumpasın icracılarına ulaşmak için Suriye'de operasyon halindedirler.

Yıldırım timi bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra şok bir baskın için füzelerin tutulduğu depoya gelir. Artık operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu baskın sırasında ise beklenmedik bir şekilde Müstakim vurulur.

Meryem Suriye'de gerçekleri öğrenebilecek mi? Yumurtacı'ya baskın yapan Doğan'ı bekleyen tatsız sürpriz ne? Suikast planı başarısız olan Halit Yıldırım, Meryem'in kafasını karıştırmak için nasıl bir yol izleyecek? Yıldırım timi füzeleri almak için yapacağı baskında başarılı olabilecek mi? Müstakim'in vurulmasıyla sarsılan tim depodan nasıl çıkacak?

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👉YALNIZ KURT 23. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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