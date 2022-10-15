📺Kardeşlerim 63. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim Atv son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. 63. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 15 Ekim Cumartesi ekranlara gelen 63. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 63. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 63. BÖLÜM KONUSU

Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatırken, Yılmaz ailesi de korku içinde Sarp için telaşlanır. Şengül'ün işlerinin iyi gitmesi, Gönül'ü ona karşı iyice öfkelendirirken, Akif ve Nebahat cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar. Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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