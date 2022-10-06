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Duy Beni 14. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 14. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 14. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 14. bölümünde neler yaşanacak? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 14. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 17:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 17:01
Duy Beni 14. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 14. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 14. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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DUY BENİ 14. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in oynadığı oyun Gerçek Koleji'ndeki öğrenciler arasında paniğe neden olurken, Kanat ve Ekim arasında da büyük bir hesaplaşma yaşanır. İki aşık genç, öfkeleri ve aşkları arasında sıkışıp kalmıştır.

Öte yandan Rıza'nın birden ortalıktan kaybolması ve Derviş'in Kanat'ın evini ziyaret etmesi olayları daha da gizemli hale getirir. Derviş, peşindeki adamlardan kurtulmak için acele davranması gerektiğinin farkındadır.

Sır saklayan sadece Derviş değildir. Ece, kendisini köşeye sıkıştıran Melisa'ya rağmen konuşmaktan kaçınır. Ekim'in kulak misafiri olduğu bu konuşma, Kanat'la Ozan'ı karşı karşıya getirecektir. Ateş ise kurduğu intikam oyununa hız kesmeden devam eder. Bu kez hedefinde Kanat da vardır. Bu durumu öğrenen Ekim, Kanat'ı korumak için hiç beklenmedik bir şey yapar.

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👉Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE

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