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MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 26 Eylül 2022 MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? İşte MasterChef yeni takımlar

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yeni sezonun beşinci kaptanlık oyunu bu akşam oynandı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan kaptanlık oyunu sonrası kaptan olacak isim de belirlendi. Peki ama 26 Eylül Pazartesi akşamı MasterChef'te kim kaptan oldu?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 00:38
MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 26 Eylül 2022 MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? İşte MasterChef yeni takımlar

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi.

Ana kadro ve yedek kadro elemeleri sonrası MasterChef'te her hafta heyecan artıyor. Bu sezon altıncı kez ana kadroda kaptanlık oyunu yaşandı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet şef puan vererek bir yarışmacıyı kaptan seçecek. tiramisu yarışmasında en iyi seçilen tabaklar arasında Büşra, Kıvanç, Şule, Serpilay ve Çağatay seçildi. Seçilen en iyi 2 tabak Büşra ve Çağatay'ın tabakları oldu. Yaşanan düelloyu Çağatay kazandı ve mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Ayaz, kırmızı takım kaptanı olarak belirlendi.

Mavi takım: Çağatay, Büşra, Atike, Tayfun, Kaan, Görkem, Tolga, Şule, Fatmanur


Kırmızı takım: Ayaz, Metin, Gamze, Yağız, Burak Kaya, Serpilay, Kıvanç, Barış, Burak R.


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