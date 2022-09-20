BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İLK BÖLÜM İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm - Oktay Kaynarca dizisi izle canlı atv

atv ekranlarının uzun süredir beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı günü ekranlara geliyor. Binlerce kişinin başlamasını heyecanla beklediği dizi başrolleriyle olduğu kadar konusuyla da tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İLK BÖLÜM İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

OKTAY KAYNARCA DİZİSİ İZLE CANLI ATV