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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 8. bölümde de devam edecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:53 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 17:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 8. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar'ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar.

Melek ve Can'ı birlikte Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can'la yüzleşir. Melek'e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, 'kardeşim' dediği Zülfikar'ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir.

Gizem, Aylin'in partisinde tartıştığı Okan'ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan'ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister. Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.

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