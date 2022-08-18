JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi?

Jake Kasdan ve Joe Johnston'un yönetmenliğini paylaştığı macera ve komediyi ya nyana seyirciye sunan Jumanji, benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. 3 filmlik seride ilk yapım olan Jumanji'nin yanı sıra Jumanji Vahşi Orman ve Jumanji Yeni Seviye de eşit derecede beğenildi. Peki JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? İşte tüm cevaplar...

JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kız çocuk ve erkek kardeşi eski ve esrarengiz bir masa üstü aile oyununu keşfedip oynamaya başladıklarında, aynı oyun tarafindan 25 yıl önce yutulmuş Alan Parrish'in serbest kalmasını sağlarlar. Yutulduğu zaman onlar gibi bir çocuk olan Parrish şimdi ise koca bir adamdır.

JUMANJİ OYUNCULARI KİM?

Robin Williams _ Alan Parrish

Bonnie Hunt _ Sarah Whittle

Jonathan Hyde _ Samuel Alan Parrish / Van Pelt

David Alan Grier _ Carl Bentley

Kirsten Dunst _ Judy Shepherd

Bradley Pierce _ Peter Shepherd

Bebe Neuwirth _ Nora Shepherd

Adam Hann-Byrd _ Genç Alan Parrish

Laura Bell Bundy - Genç Sarah Whittle

JUMANJİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji'nin ilk filmi 1995 yılında çekilirken Jumanji: Vahşi Orman'ın yapım tarihi 2017, Jumanji: Yeni Seviye'nin ise 2019'dur.