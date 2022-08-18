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JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi?

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas'ın başrollerini paylaştığı macera ile komediyi harmanlayan 3 filmlik Jumanji serisi, televizyonlarda gösterime girmesinin ardından merak konusu oldu. Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi? sorularının cevapları haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:43 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:43
JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Jumanji filmi ne zaman çekildi?

Jake Kasdan ve Joe Johnston'un yönetmenliğini paylaştığı macera ve komediyi ya nyana seyirciye sunan Jumanji, benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. 3 filmlik seride ilk yapım olan Jumanji'nin yanı sıra Jumanji Vahşi Orman ve Jumanji Yeni Seviye de eşit derecede beğenildi. Peki JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? İşte tüm cevaplar...

JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kız çocuk ve erkek kardeşi eski ve esrarengiz bir masa üstü aile oyununu keşfedip oynamaya başladıklarında, aynı oyun tarafindan 25 yıl önce yutulmuş Alan Parrish'in serbest kalmasını sağlarlar. Yutulduğu zaman onlar gibi bir çocuk olan Parrish şimdi ise koca bir adamdır.

JUMANJİ OYUNCULARI KİM?

  • Robin Williams _ Alan Parrish
  • Bonnie Hunt _ Sarah Whittle
  • Jonathan Hyde _ Samuel Alan Parrish / Van Pelt
  • David Alan Grier _ Carl Bentley
  • Kirsten Dunst _ Judy Shepherd
  • Bradley Pierce _ Peter Shepherd
  • Bebe Neuwirth _ Nora Shepherd
  • Adam Hann-Byrd _ Genç Alan Parrish
  • Laura Bell Bundy - Genç Sarah Whittle

JUMANJİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji'nin ilk filmi 1995 yılında çekilirken Jumanji: Vahşi Orman'ın yapım tarihi 2017, Jumanji: Yeni Seviye'nin ise 2019'dur.

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