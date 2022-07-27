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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 9. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 9. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 9. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 9. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 20 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 8. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 8. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 9. BÖLÜM KONUSU

Asya'ya büyük bir şirketten güzel bir reklam teklifi gelir. Tolga reklamdaki partner rolünün kendine geleceğini umarken Asya'nın partneri Onur Yekta olur. Onur Yekta, Tolga'nın eski oyuncu bir arkadaşıdır. Geçmişte yaşanmış bir olaydan dolayı Tolga ve Onur birbirlerine düşmandır.

Tolga Onur'dan şüphelenir. Çünkü Fransa'da yaşayan Onur televizyon ve reklam tekliflerini geri çevirmesiyle tanınmaktadır. Tolga Onur'un intikam için geldiğinden emindir ve Asya'yı uyarır. Asya ise Tolga'yı çok dikkate almamakta, Tolga'nın Onur'un kariyerini ve sempatisini kıskandığını düşünmektedir. Tolga bir yandan Asya'yı korumak amacıyla bir yandan da Asya'yı kıskandığı için Onur'un maskesini düşürmeye çalışır. Ancak her denemesinde kendisi zor duruma düşer. Reklam çekimleri finale giderken, Tolga Onur'un gerçek yüzünü gösterebilecek midir?

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