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İçimizdeki Ateş 4. BÖLÜM İZLE - İçimizdeki Ateş İZLE 4. bölüm - ATV izle - İçimizdeki Ateş TEK PARÇA FULL İZLE

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 14 Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 4. bölüm fragmanını izleyenler, "İçimizdeki Ateş 4. full canlı izle", "İçimizdeki Ateş 4. bölüm tek parça izle" ve "atv İçimizdeki Ateş yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte İçimizdeki Ateş 4. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 00:51
İçimizdeki Ateş 4. BÖLÜM İZLE - İçimizdeki Ateş İZLE 4. bölüm - ATV izle - İçimizdeki Ateş TEK PARÇA FULL İZLE

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

İçimizdeki Ateş dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisi, 4. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 14 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen 4. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 4. bölüm bilgileri...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜM KONUSU

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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