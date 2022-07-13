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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 7. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 7. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 7. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 7. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 01:30
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 7. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 13 Temmuz Çarşamba günü ekranlara geldi. Seversin 7. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 7. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 7. BÖLÜM KONUSU

Asya'nın son anda yaptığı sürpriz manevrayla Tolga'nın planı mahvolmuştur. Aşk oyunu evliliğe kadar sürecek gibi gözükmektedir. Bir an önce bu durumdan kurtulmak isteyen Tolga, Asya'ya karşı yeni bir plan tasarlayarak uygulamaya başlar.

Bahri, Asya ve Tolga'ya Kore'den bir medya devinin CEO'su Bay Kim'in projeyle ilgilendiği haber verir. Şirket diziyi Uzak Doğu'da yayınlamak için anlaşmak niyetindedir. Bu anlaşma, eğer gerçekleşirse Asya ve Tolga'ın kariyerlerine çok olumlu yansıyacaktır. Ancak Bay Kim oyuncuların özel hayatlarını çok önemseyen biridir ve Tolga'nın çalkantılı hayat hikayesi onu tedirgin etmektedir. Acaba Tolga, Asya sayesinde uslandığını Bay Kim'e ispat edebilecek midir?

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👉SEVERSİN 7. BÖLÜM İZLE

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👉SEVERSİN 7. BÖLÜM İZLE

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