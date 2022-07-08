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📺Ah Nerede 2. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star ekranlarından yayınlanan Ah Nerede, 2. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 2. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ah Nerede 2. bölüm full izle, Ah Nerede izle, Ah Nerede 2. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ah Nerede'nin 8 Temmuz Cuma günü yayınlanan 2. bölümünde neler yaşandı? Ah Nerede dizisinin 2. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 01:30
📺Ah Nerede 2. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ah Nerede 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 2. BÖLÜM KONUSU

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar.

Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır. Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

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