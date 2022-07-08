Ah Nerede 2. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 2. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ah Nerede dizisi 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 2. BÖLÜM KONUSU

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar.

Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır. Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

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👉AH NEREDE 2. BÖLÜM İZLE

👉AH NEREDE TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉AH NEREDE 2. BÖLÜM İZLE