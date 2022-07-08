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Ah Nerede 2. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 2. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisinde heyecan dorukta. Ah Nerede 8 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek. Ah Nerede 2. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri ve Ah Nerede dizisinin 2. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:30
Ah Nerede 2. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede İZLE 2. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ah Nerede dizisi 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ah Nerede 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 2. BÖLÜM KONUSU

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar.

Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır. Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

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