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📺Destan SON BÖLÜM İZLE - Destan 26. bölüm izle | Destan izle (Destan TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 26. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 26. bölüm full izle, Destan izle, Destan 26. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 7 Haziran Salı günü yayınlanan 26. bölümünde neler yaşandı? Destan dizisinin 26. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 00:30
📺Destan SON BÖLÜM İZLE - Destan 26. bölüm izle | Destan izle (Destan TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 7 Haziran günü ekranlara gelen 26. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 26. bölüm bilgileri...

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DESTAN 26. BÖLÜM KONUSU

Han soyunun yaşam savaşı

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

Çift Başlı Kurt ile Obar karşı karşıya

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

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Savaş ortasında kalan aşıklar

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

Yeryüzündeki tüm itbaraklara çağrı

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

Mei Jin'in yol ayrımı

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?

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Kaya'nın aşkıyla sınanması

Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti. Kaya, evdeşi Günseli'nin beklenmedik teklifi karşısında onu kaybetmemek için neler yapacak? Aşkı ve mahcubiyeti karşısında ezilen Günseli kararının arkasında durabilecek mi?

Alçin, Prenses Sayina kılığında

Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı. Gök Saray'ın çaşıdı Alçin, Obar'a karşı tüm İtbarakları ayaklandırıp Obar'ı tahtından mı edecek?

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