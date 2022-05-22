Haberler Dizi Haberleri 📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 11. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 11. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 11. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 22 Mayıs Pazar günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşanacak? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:00
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 11. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 22 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen olan 11. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Adı Sevgi'ın 11. bölüm bilgileri...

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 11. BÖLÜM İZLE

ADI SEVGİ 11. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…

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👉 ADI SEVGİ 11. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 11. BÖLÜM İZLE

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 11. BÖLÜM İZLE

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