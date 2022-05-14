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📺 GÖNÜL DAĞI 63. Bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gönül Dağı 63. ve yeni bölümü ile ekranlara geldi. TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Gönül Dağı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle, Gönül Dağı son bölüm, Gönül Dağı konusu" araştırması yapıyor. Dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. İşte Gönül Dağı dizisi 63. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 02:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 02:30
📺 GÖNÜL DAĞI 63. Bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 63. bölümüyle 14 Mayıs Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 63. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM KONUSU

Asuman ve Ramazan'ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatmanın mutluluğunu yaşayan amcaoğulları, motive bir şekilde Şili'ye gidecek makineler üzerinde çalışmaya koyulurlar. İşleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulan amcaoğulları, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl geleceklerdir?

Sefer ve Zahide Emre'nin annesini aramaya devam ederken Emre'nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman'ı bekleyen gelişme ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM FULL İZLE

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