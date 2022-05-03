Destan yeni bölümü bu akşam var mı? Destan dizisinin 22. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | DESTAN YENİ BÖLÜM İZLE

atv yayın akışında Destan dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Destan 22. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Destan ne zaman yayınlanacak, Destan 22. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...

DESTAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, 22. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Salı günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Destan dizisinin 22. yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.