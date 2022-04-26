Haberler Dizi Haberleri 📺Masumlar Apartmanı 68. BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle

📺Masumlar Apartmanı 68. BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 68. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 67. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 68. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 00:38
📺Masumlar Apartmanı 68. BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 26 Nisan Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 68. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...

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MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM KONUSU

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır. Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir

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👉MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM İZLE

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