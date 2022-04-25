Haberler Dizi Haberleri 📺 Hakim 4. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Hakim 4. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Hakim, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunmaya devam ediyor. 3. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen Hakim dizisinin 4. bölümüne dair detaylar ise araştırılıyor. Hakim dizisinin 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 4. yeni bölümünü izlemek isteyenler Hakim dizisi 4. bölüm izle, Hakim dizisi 4. bölüm full izle gibi aramalar yapmaya başladı. İşte Hakim dizisine dair merak edilen detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
📺 Hakim 4. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu Hakim dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Hakim'dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile atv ekranlarında izleyicilere yepyeni bir hikaye sunarken arama motorunda 'Hakim dizisi izle, Hakim canlı izle, atv Hakim dizisi izle' sorgulaması devam ediyor. Diziye dair bilgi almak isteyenler için, 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak Hakim dizisinin 3. detayları haberimizde...

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN 4. BÖLÜMÜNDE NE OLACAK? 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

  • Erdal Beşikçioğlu
  • Yurdaer Okur
  • Ebru Özkan
  • Uğur Yücel
  • Hasibe Eren
  • Fatih Berk Şahin
  • Eslem Akar
  • Seda Akman
  • Burcu Kara
  • Naz Çağla Irmak

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil suskunluğunu bozdu! "Bu şekilde yok sayılmak..."
Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu: 'Disco topu'
Transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam
Elneny'den flaş transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 23. bölüm izle
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
25 Nisan 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı
Maske yasağı kalktı mı?
2022 Ramazan Bayramı hava durumu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman? 11:49
Fenerbahçe'nin hedefi belli oldu! Sezon sonuna kadar... Fenerbahçe'nin hedefi belli oldu! Sezon sonuna kadar... 11:47
Braga - Porto maçı ne zaman? Braga - Porto maçı ne zaman? 11:44
Sassuolo - Juventus maçı ne zaman? Sassuolo - Juventus maçı ne zaman? 11:39
Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? 11:32
Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! Barcelona'nın Miralem Pjanic kararı belli oldu! 11:28
Daha Eski
Pelicans seriyi eşitledi! Pelicans seriyi eşitledi! 11:26
Transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam Transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam 11:01
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! 10:58
Kerem dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior... Kerem dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior... 10:57
Xavi'ye tepki gösterdi! Takımdan gönderiliyor Xavi'ye tepki gösterdi! Takımdan gönderiliyor 10:54
Fırtına'nın golcüleri durdurulamıyor! Tam 63 gol... Fırtına'nın golcüleri durdurulamıyor! Tam 63 gol... 10:49