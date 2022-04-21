Haberler Dizi Haberleri 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle

📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 28. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 27. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:55 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:00
📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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BARBAROSLAR 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır?

Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

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