Haberler Dizi Haberleri Masumlar Apartmanı 66. Bölüm TEK PARÇA İZLE 📺 Masumlar Apartmanı son bölüm FULL İZLE

Masumlar Apartmanı 66. Bölüm TEK PARÇA İZLE 📺 Masumlar Apartmanı son bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 66. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 65. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 66. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 01:10 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 01:40
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm TEK PARÇA İZLE 📺 Masumlar Apartmanı son bölüm FULL İZLE

Masumlar Apartmanı dizisi, 66. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 65. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 66. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor.

İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümü ve izleme linki...

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM KONUSU

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM İZLE

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