Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 16. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

p> atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi , 16. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 22 Mart Salı günü ekranlara gelen 16. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 16. bölüm bilgileri...

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DESTAN 16. BÖLÜM KONUSU

Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

Manço, annesine karşılık Akkız'la evlenmek istiyor

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)