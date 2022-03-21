📺 Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 21 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı?

Şehver'in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman'a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas'ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan'ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu'nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

Alparslan Büyük Selçuklu 18. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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