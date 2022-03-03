📺Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM İZLE - Atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemişti. Dizinin hayranları 126. bölümü merakla bekliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova en son bölümüne dair tüm detaylar...

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🔎BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 126. bölümü bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?👀

Fikret ve Çetin'in başı belada!

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

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Çolak ve Betül işbirliği yapıyor

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

Hakan düşmanının peşinde

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

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