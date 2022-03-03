Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı izle - Barbaroslar Akdeniz Kılıcı 22. BÖLÜM İZLE | TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

👉BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉TRT 1 CANLI İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM KONUSU

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır? Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.