Haberler Dizi Haberleri 📺Destan 13. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan son bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Destan 13. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan son bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 13. bölüm full izle, Destan izle, Destan 13. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 1 Mart Salı günü yayınlanan 13. bölümünde neler yaşandı? Destan dizisinin 13. bölümüyle ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 09:17 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:32
📺Destan 13. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan son bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv ekranlarından en sevilen dizilerinden olan Destan, yeni bölümüyle tüm sevenleri tarafından bekleniyor. Destan yeni bölümü merak edilirken, Destan 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman, Destan 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar ve Destan 13. bölüm fragmanı...

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

12. bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak edilen 13. bölüm 1 Mart Salı saat 20.00'de atv ekranlarından yayınlanacak.

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DESTAN 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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