Avrupa ikincisi olan milli atıcı Şimal Yılmaz Paris 2024 kotası aldı

Macaristan'daki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı.

Finalde 237,4 puan atan milli atıcı, gümüş madalyanın sahibi olurken, Paris 2024 kotası da elde etti.

Öte yandan, aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.