Hedef zirve

Geçen yılı Dünya Şampiyonası'nda Mete Gazoz'un altın madalya elde etmesi ve Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın da dünya ikincisi olarak olimpiyat kotası kazanmasıyla kapatan Okçuluk Milli Takımı, başarılarını sürdürmek istiyor. Bu yıl Dünya Kupası ayakları, Avrupa Grand Prix'si ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Paris Olimpiyatları'nda da madalya arayacak.

GELECEĞİMİZ PARLAK

Milli okçuların performansıyla ilgili konuşan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, mevcut başarıların üzerine eklemek istediklerini söyledi. Ergin, "Geleceğe ümitle bakabileceğimiz, çok genç, kariyerlerini başarılarla da taçlandıracak birçok sporcumuz var. Türk okçuluğu kazanmaya alıştı. Kazanma alışkanlığını daha da ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli okçular 2023'te uluslararası alanda 36 madalya kazandı.