Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Kick Boks Şampiyonası 6-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Artuklu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 1955 Batman Belediyespor Kulübü sporcusu 'Demir Yumruk' lakaplı İslam Ucan da katıldı. Milli Takım seçmelerinde Türkiye'nin en iyi sporcuları arasında yer alan Emre Yıldırım'ı ilk turda yenerek çeyrek finale yükselen Ucan Eskişehirli rakibi milli sporcu Batuhan Ateş'i de yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final mücadelesi için Mersinli sporcu Muhammed Tan'ı yenerek finale yükselen 'Demir Yumruk', finalde İstanbul sporcusu Ali Zafer Göndüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine nefes aldırmayan ve hocalarının taktiklerini iyi değerlendiren Milli Takım Oyuncusu ve 1955 Batman Belediyespor Kulübü sporcusu Ucan, rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

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