Haberler Diğer Sporlar Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

1955 Batman Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu İslam Ucan, Türkiye şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 19:43
Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Kick Boks Şampiyonası 6-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Artuklu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 1955 Batman Belediyespor Kulübü sporcusu 'Demir Yumruk' lakaplı İslam Ucan da katıldı. Milli Takım seçmelerinde Türkiye'nin en iyi sporcuları arasında yer alan Emre Yıldırım'ı ilk turda yenerek çeyrek finale yükselen Ucan Eskişehirli rakibi milli sporcu Batuhan Ateş'i de yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final mücadelesi için Mersinli sporcu Muhammed Tan'ı yenerek finale yükselen 'Demir Yumruk', finalde İstanbul sporcusu Ali Zafer Göndüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine nefes aldırmayan ve hocalarının taktiklerini iyi değerlendiren Milli Takım Oyuncusu ve 1955 Batman Belediyespor Kulübü sporcusu Ucan, rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Ucan, Portekiz Dünya Şampiyonası müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek

DİĞER
44 yaşındaki Mine Tugay’dan yaza özel poz! İşte Mine Tugay’ın sosyal medyayı yakıp geçen o pozu!
Galatasaray'a Mertens için inanılmaz teklif! Arabistan'dan çılgın rakam
Beşiktaş o isimle anlaştı!
G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor salonları çocuklarla doldu
18’lik Ramazan Avrupa 2’ncisi
Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Göktan Gürpüz'le anlaştı! Trabzonspor Göktan Gürpüz'le anlaştı! 20:11
Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sona erdi Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı sona erdi 19:45
Spor salonları çocuklarla doldu Spor salonları çocuklarla doldu 19:44
Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu Batmanlı kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu 19:43
Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan: "Giresunspor bu ligde kalmalı" Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan: "Giresunspor bu ligde kalmalı" 19:42
Bulgaristan'da Lotus Ritmik- Estetik Cimnastik rüzgârı Bulgaristan'da Lotus Ritmik- Estetik Cimnastik rüzgârı 19:38
Daha Eski
F.Bahçe'ye Becao transferinde beklenmeyen engel! F.Bahçe'ye Becao transferinde beklenmeyen engel! 19:28
Beşiktaş o isimle anlaştı! Beşiktaş o isimle anlaştı! 18:43
Leipzig Openda'yı renklerine bağladı! Leipzig Openda'yı renklerine bağladı! 18:39
Novak Djokovic finalde! Novak Djokovic finalde! 18:36
Nelsson'a yakın markaj! Nelsson'a yakın markaj! 18:29
Antalyaspor’dan Jakub Kaluzinski hamlesi! Antalyaspor’dan Jakub Kaluzinski hamlesi! 18:22