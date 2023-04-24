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Minderi yaktık!

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 6 madalya (3 altın, 1 gümüş, 2 bronz) kazanan grekorocularımız, 17 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonu oldu

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Minderi yaktık!
Güreşçilerimiz Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu... Grekoromende 6 madalya (3 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz) alan grekocular, 17 yıl sonra yeniden Avrupa Şampiyonu oldular. 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilin bu akşam yapılan final maçlarında 82 kiloda Burhan Akbudak altın, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat ve 72 kiloda Selçuk Can, bronz madalya için mindere çıktı. Millilerde Burhan Akbudak altın madalya, Selçuk Can ise bronz madalya kazanırken Kerem Kamal ve Murat Fırat rakiplerine kaybettiler. 130 kiloda Rıza Kayaalp, 55 kiloda Adem Burak Uzun ve 92 kiloda Burhan Akbudak altın, 87 kiloda Ali Cengiz gümüş, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 72 kiloda Selçuk Can bronz madalya kazandı
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