3 adımda finaldeyiz

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada finale yükseldi. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı. Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı. Danışmaz, ilk hakkında 13.81, 2'nci hakkında 14.09 atladı. 23 yaşındaki atlet 14.09'luk derecesiyle serisini 1'inci tamamlayarak finale çıkma hakkı elde etti. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama finali, 4 Mart Cumartesi bugün saat 19.50'de başlayacak. Milli sporcumuzun rakipleri şöyle: Patricia Mamona (14,09) (Portekiz), Dariya Derkach (13,98) (İtalya), Ottavia Cestonaro (13,98) (İtalya), Kira Wittmann (13,96) (Almanya), Neja Filipic (13,94) (Slovenya), Dovile Kilty (13,83) (Litvanya), Maja Askag (13,82) (İsveç).

SALONDA 2 ATLETİMİZ ELENDİ

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede milli sporcumuz Şilan Ayyıldız, finale yükselemedi. Üçüncü ve son seride yarışan Ayyıldız, 4.11.55'lik derecesiyle 6. sırada yer alarak elendi. Milli sporcu, 1500 metrede en iyi derecesini koşmasına rağmen adını finale yazdıramadı. Kadınlar sırıkla atlamada da Buse Arıkazan, finale yükselemedi. Arıkazan, 4,10 metrelik yükseklikte başarılı oldu. Milli sporcu, 4,30 metre yükseklikteki 3 denemesinde ise başarı sağlayamadı ve şampiyonaya veda etti.