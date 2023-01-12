Mühür vuracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenörler Buluşmasında" konuştu. Güçlü mesajlar verdi. 1000 antrenörle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu "Bu buluşmalar sizlerin birbirinizi tanıma anlamında da değerli. Türkiye, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir devrim gerçekleşti. Her anlamda devasa bir dönüşüm var. Tesis devrimi yapıldı. Tesisleri insan kaynağıyla, sizin gibi özveri sahibi arkadaşlarla donatmadıktan sonra bir yere gidemeyiz." ifadelerini kullandı.

BİR VİZYON KOYDU

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı "Türkiye artık bir spor ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, sporun en içinden gelen biri olarak spora özel bir ilgi gösterdi, büyük vizyon ortaya koydu. Spor aşkıyla güçlü bir liderlik yansıttı. Bu aşk bizlere ilham oldu. Tesisler yapıldı. Yeni Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk sporunun mührünü en güçlü şekilde vuracağız. Gönlümüz bir, inancımız, çabamız büyük. Ay-yıldızın en yüksekte dalgalanması altında mücadele ortaya koyacağız."

51 BRANŞTA 6000'İ AŞKIN MADALYA ALDIK

"6 binden fazla madalya 2022'de geldi. Son 4 yılda pandemiye rağmen 20 bin madalya var. hep birlikte bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız."