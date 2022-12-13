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Bir yılda 5 bin 279 madalya aldık

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu. Kasapoğlu "Göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Bir yılda 5 bin 279 madalya aldık
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu. Kasapoğlu "Göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz" dedi.
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