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Serhat Evren Arslan bilek güreşinde 5’inci kez dünya şampiyonu oldu

Antalya’da 43’üncüsü düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası’nda Serhat Evren Arslan, 5. kez şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 13:36
Serhat Evren Arslan bilek güreşinde 5’inci kez dünya şampiyonu oldu
Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcu Serhat Evren Arslan, 5'inci kez dünya şampiyonu oldu.

Eskişehirli milli bilek güreşçi Evren Serhat Arslan, Antalya'da 43'üncüsü düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu ilan etti. Final müsabakasında Ermenistanlı rakibi Hovhannisyan Vachagan ile karşılaşan tecrübeli sporcu Arslan, Büyükler kategorisi 70 kilogram sağ kolda önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva öncesi yoğun bir antrenman sürecinden geçtiğini ifade eden Arslan, "5'inci dünya şampiyonluğumu önce Türkiye'ye sonra da Eskişehir'e armağan ediyorum. Bilek güreşinde bir farkındalık meydana getirmek için elimden geleni yapıyorum. Gücüm el verdiğinde milletime ve bayrağıma hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
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