Bodrum fırtınası

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'a şans tanımadı. İlk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik zaferle 3 puana uzanan ev sahibinin gollerini 20 ve 36'ncı dakikalarda Samet ile 26'ncı dakikada Süleyman attı. Geçen yıl Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un tek golü 75'inci dakikada Cengizhan'dan geldi. Bodrumspor, averajla liderlik koltuğuna yerleşti.
Tarihindeilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'a şans tanımadı. İlk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik zaferle 3 puana uzanan ev sahibinin gollerini 20 ve 36'ncı dakikalarda Samet ile 26'ncı dakikada Süleyman attı. Geçen yıl Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un tek golü 75'inci dakikada Cengizhan'dan geldi. Bodrumspor, averajla liderlik koltuğuna yerleşti.