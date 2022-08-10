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Milli pentatlet İlke Özyüksel'in "tarihi madalya" mutluluğu

Dünya şampiyonalarında büyüklerde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:11
Milli pentatlet İlke Özyüksel'in "tarihi madalya" mutluluğu

İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda hem bireyselde hem de karışık bayrak yarışında Buğra Ünal ile bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bireyselde elde ettiği üçüncülükle Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye büyükler kategorisinde ilk madalyayı kazandıran İlke, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Büyük mutluluk yaşadığını dile getiren milli sporcu, "Bireysel benim için muazzam geçti. Performanstan daha ziyade mental olarak verdiğim bir savaştı. Paris yolunda emin adımlarla ilerlediğimizin de göstergesi oldu." dedi.

İlke, Türkiye'ye bu alanda ilki yaşattığı için gurur duyduğunu vurgulayarak, "Benim için muazzamdı. Hayatımda ilk defa finişi geçerken mutluluktan çığlık çığlığaydım. Çok mutlu oldum. Daha önce alt yaşlarda dünya ve Avrupa şampiyonluklarım da var ama bu benim için çok başkaydı." ifadelerini kullandı.

Yeni bir ekiple çalıştıklarına işaret eden İlke, şöyle devam etti:

"Çok inanıyorduk ama bir sene önce yeni bir ekiple çalışmaya başladık. Antrenmanlara yeni başladık, nasıl olacak, acaba yapabilecek miyiz, sonuca yansıtabilecek miyiz? Hep bir tereddüt vardı. Ona rağmen bu başarıyı aldığımız için çok mutluyum. Çünkü benim savaşım aslında kendimle. Kendimle baş ettikten sonra rakiplerin çok bir etkisi olmuyor. Benim için önemli olan kendime güvenmem."

"YENİ İLKLER GELECEK"
İlke, bundan sonra da ilkleri başarmak istediğinin altını çizerek, "Büyük ihtimalle yeni ilkler de gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz. Her yarışta kürsünün bir basamağına çıkacağımızı düşünüyorum. Sezona girdikten sonra kota yarışmasıyla birlikte hedef Paris." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk modern pentatlon sporcusu olan İlke, 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin şunları söyledi:

"Artık olimpiyatlarda da madalyayı inşallah alacağız. Çoklu spor branşında ülkemizin ilk madalyası olacak. Türkiye'ye getirmeyi çok istiyorum. Olimpiyat hazırlıkları çok yoğun, düzenli ve disiplinli gidiyor. Tamamen odaklanmış durumdayız. Her yönüyle ekibimiz çok iyi. Sağlığından beslenmesine, psikoloğundan fizyoterapistine tam bir ekip oluşmuş durumda. Elimizden geleni yapıyoruz, umarım başarılı oluruz."

MACARİSTAN'A AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN GİDECEK
Önlerinde Macaristan'da eylül ayında yapılacak Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası bulunduğunu hatırlatan İlke Özyüksel, "Oraya hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na da madalya hedefiyle hazır bir şekilde katılacağız." dedi.

Sezona üç madalya hedefiyle çıktıklarını söyleyen İlke, "Bu sene üç madalya hedefi yarışmamız vardı; dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Üniversite Oyunları. Maalesef Üniversite Oyunları katılım azlığından iptal oldu. Önümüzde şimdi Avrupa Şampiyonası var. Macaristan'a Avrupa şampiyonluğu için gideceğim." ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI
Antrenörüyle nişanlandığını belirten İlke, özel hayatında da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İlke, "Çok mutluyum, antrenörümle hayatımı birleştirmeye karar verdim. Umarım sporum ve hayatım açısından güzel olur." diye konuştu.

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