Akdeniz'de hedefi 12'den vurduk!

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Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız fırtına gibi esmeye devam ediyor. Millilerimiz dünü de boş geçmedi tam 12 madalya kazandı. Bunların 4'ü altındı. Madalya kazanan sporcularımız şöyle: ALTIN: Hatice Kübra İlgün, Merve Dinçel (Tekvando), Oğuzhan Tüzün (Atıcılık), Ramil Guliyev (Atletizm), GÜMÜŞ: Nuray Güngör (Gümüş ve Bronz) (Halter), Hakan Reçber (Tekvando), BRONZ: Ecem Güzel (Yelken), Mert Kılavuz (Yüzme), Kadınlar 4x200m Serbest Stil Yüzme Bayrak Takımı, Atletizm 4x400m Erkek Bayrak Takımı, Atletizm 4x400m Kadın Bayrak Takımı.