Granfondo’yu Uzuntaş kazandı

Turkcell Granfondo Serisi'nin ikinci sezonu İstanbul Beykoz'da yapıldı. Farklı kategorilerde 2 bine yakın amatör bisikletçi, Boğaziçi'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında barış için pedallarken erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan oldu.
Turkcell Granfondo Serisi'nin ikinci sezonu İstanbul Beykoz'da yapıldı. Farklı kategorilerde 2 bine yakın amatör bisikletçi, Boğaziçi'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında barış için pedallarken erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan oldu.