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Aktüel haberler (17.06.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Aktüel haberler (17.06.2022)

SULTANLAR KAYIP
Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi. İlk seti 25-19 kazanan milliler, 25-23, 25-23, 25-23'lük setlerle kaybetti. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

EFES İLE F.BAHÇE
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda ise Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom, önümüzdeki sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar oldu.

RUSLAR YİNE YOK!
THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu. Rus takımları, 2022-2023 sezonunda da organizasyonda yer alamayacak. Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket, wildcard ile Euroleague'e katıldı.

GELENEK BOZULMADI
Sakarya Sapanca'daki 'Okullararası Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin A Genç Erkek Kürek Takımı Türkiye şampiyonu oldu. B Genç Erkek Kürek Takımı ve B Genç Kızlar Kürek Takımı da Türkiye 2'nciliğini kazandı. ÇEAŞ Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Müştekin, "Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

EFELER'İN RAKİPLERİ BELLİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda Azerbaycan ve Danimarka ile eşleşti. Grup birincisi ile en iyi 5 grup ikinci olan finallere çıkacak. İlk maç 6 Ağustos'ta Bakü'de. 10 Ağustos'ta Danimarka'yı ağırlayacak milliler, 14 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. 17 Ağustos'ta ise Azerbaycan'ı ağırlayacak.

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