Festivale devam

'İKİ DEVLET TEK MİLLET'
Gösterılere dostluk görüntüleri damga vurdu. Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. İzleyiciler, bu anları ayakta alkışladı.
MAKETLER SERGiLENDi
Dünkü organizasyonlarda yöresel yiyeceklerin tadımı da yapıldı. Bu arada maket gösteri de gerçekleştirildi. En çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü. Etnospor bugün ilginç etkinliklerle devam edecek
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