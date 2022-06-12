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Festivale devam

5. Etnospor Kültür Festivali tüm heyecanı ve renkliliğiyle sürüyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Festivale devam
5. Etnospor Kültür Festivali dünkü etkinliklerle devam etti. Türki cumhuriyetler olmak üzere çeşitli ülkelerin geleneksel ürünleri tanıtıldı. Kurulan stantlar, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, Tunus, Cezayir, Irak, Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun ve Gürcistan'ın geleneksel el yapımı ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Azerbaycan Atlı Dans Ekibi'nin şovu, en ilgi çeken gösterilerden biri oldu. Azerbaycan ekibi, at üzerinde akrobatik hareketler yaptı.

'İKİ DEVLET TEK MİLLET'

Gösterılere dostluk görüntüleri damga vurdu. Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. İzleyiciler, bu anları ayakta alkışladı.

MAKETLER SERGiLENDi

Dünkü organizasyonlarda yöresel yiyeceklerin tadımı da yapıldı. Bu arada maket gösteri de gerçekleştirildi. En çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü. Etnospor bugün ilginç etkinliklerle devam edecek
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