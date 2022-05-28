Milli karatecilerden 4 günde 7 madalya

Gaziantep'te süren 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan milli karateciler, günü 7 madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın sabahki bölümünde erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, kadın kumite 68 kiloda Eda Eltemur birincilik kürsüsüne çıktı.

Öğleden sonraki müsabakalarda ise kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur, ferdi katada ise Ali Sofuoğlu altın madalya elde etti.

Dilara Bozan da ferdi katada ikincilik elde etti.

Bu sonuçlarla milli sporcular günü 6 altın, 1 gümüş madalyayla tamamladı.