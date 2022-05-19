Aktüel haberler (19.05.2022)

ZİRAAT KAVAZ'LA DEVAM

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankası'nın Başkan Yardımcısı İlker Met, başantrenör Mustafa Kavaz'la yola devam edeceklerini belirtti. Met "Önümüzdeki yıl hedefimiz her kupada final oynayıp kupaları almak" şeklinde konuştu.

RİNGDE TÜRKİYE RÜZGARI

Uluslararası Boks Birliği tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. 48 kiloda milli sporcu Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi. 50 kiloda ise Buse Naz Çakıroğlu finale çıktı. 54 kiloda da Hatice Akbaş, adını finale yazdırdı.

TEKVANDO ŞÖLENİ BAŞLIYOR

İngıltere'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda müsabakalar bugün başlayacak. Manchester kentinde gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek. Şampiyonalarda Türkiye'yi 20 tekvandocu ve 10 para tekvandocu temsil edecek. Milli sporcular turnuvada başarılı olacaklarını kaydettiler.

CENK TOSUN'DAN ZİYARET

Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonaları'nda mücadele edecek milli takım kafilesine ziyarette bulundu. Cenk Tosun, "Ay-yıldızlı formanın değerini biliyorum. Onu giymek çok farklı bir duygu. Burada elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. İnşallah buradan başarılı sonuçlarla ülkemize döneceksiniz" diye konuştu.